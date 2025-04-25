ChatGPT отвечает на обвинения в плагиате

У другому випуску ШІлософії говоримо про те, чи може алгоритм мати художній смак? Хто тепер справжній автор – людина чи машина?

ШІ дуже швидко став креативним, і його вміннями користуються всі: від творців дивних картинок в соцмережах, до представників Голлівудської кіноіндустрії. Втім, все більше митців називають ШІ просто плагіатором і відмовляються визнавати його рівним собі. Тому у новому випуску Христина Головко та Ігор Пилипів ведуть відверту розмову з ChatGPT, щоб зрозуміти чи варто митцям боятись ШІ, чи краще з ним дружити.

Також гостем випуску став — Гліб Капоріков, креативний директор артбуків Telegraf, який розповість, як дизайнери вже співпрацюють з нейромережами, чи не знецінює це професію та що зміниться в креативі найближчим часом.

Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ