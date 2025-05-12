Безкоштовний репетитор для всіх – розмова з Gemini
ШІ-репетитор, що не втомлюється. Освіта, що виснажена війною. І діти, які все ще питають: "Навіщо мені навчатися?"
У новому випуску "ШІлософії" Христина Головко, Ігор Пилипів та Gemini говорять те, як штучний інтелект вже зараз змінює шкільну освіту в Україні.Чому ШІ — не загроза, а інструмент?
Гість випуску – Ілля Філіпов, СЕО онлайн-студії EdEra. Він пояснює, як саме змінюється система, чи зможе ШІ створювати повноцінні курси самостійно, та як освіта повинна адаптуватися, аби встояти — і не втратити сенс.
Обкладинка Зю Побережнюк та ШІ.
Шілософія
Штучний інтелект стрімко увірвався в наше життя. Він пише тексти, керує авто, ставить діагнози, займається мистецтвом і навіть допомагає приймати важливі рішення. Ми багато про нього говоримо, але досі чомусь боїмось запитати в нього напряму.
Час змінити правила гри.
У подкасті "Шілософія", де журналісти Христина Головко та Ігор Пилипів спілкуються безпосередньо зі ШІ. Вони не діляться історіями про нову технологію, а ведуть діалог із тим, хто вже сьогодні формує майбутнє. Чи може ШІ бути другом? Чи варто його боятися? Що він знає про нас, і що ми ще не знаємо про нього?
У кожному епізод — це розмова про межі можливого, моральні дилеми, технічні прориви та, головне, про наше співіснування з тим, хто ніколи не спить і знає більше, ніж здається.