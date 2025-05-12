Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Шілософія

Безкоштовний репетитор для всіх – розмова з Gemini

Головко Христина, Ігор Пилипів — Понеділок, 12 травня 2025, 16:10
Зю Побережнюк та ШІ

ШІ-репетитор, що не втомлюється. Освіта, що виснажена війною. І діти, які все ще питають: "Навіщо мені навчатися?"

У новому випуску "ШІлософії" Христина Головко, Ігор Пилипів  та Gemini говорять те, як штучний інтелект вже зараз змінює шкільну освіту в Україні.Чому ШІ — не загроза, а інструмент?

Гість випуску – Ілля Філіпов, СЕО онлайн-студії EdEra. Він пояснює, як саме змінюється система, чи зможе ШІ створювати повноцінні курси самостійно, та як освіта повинна адаптуватися, аби встояти — і не втратити сенс.

Обкладинка Зю Побережнюк та ШІ.

Підписуйтесь на ШІлософію – подкаст, у якому ми говоримо з тим, у кого немає тіла, але є розум:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify SoundCloud SoundCloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

Шілософія

Штучний інтелект стрімко увірвався в наше життя. Він пише тексти, керує авто, ставить діагнози, займається мистецтвом і навіть допомагає приймати важливі рішення. Ми багато про нього говоримо, але досі чомусь боїмось запитати в нього напряму.
Час змінити правила гри.
У подкасті "Шілософія", де журналісти Христина Головко та Ігор Пилипів спілкуються безпосередньо зі ШІ. Вони не діляться історіями про нову технологію, а ведуть діалог із тим, хто вже сьогодні формує майбутнє. Чи може ШІ бути другом? Чи варто його боятися? Що він знає про нас, і що ми ще не знаємо про нього?
У кожному епізод — це розмова про межі можливого, моральні дилеми, технічні прориви та, головне, про наше співіснування з тим, хто ніколи не спить і знає більше, ніж здається.

Реклама:
Безкоштовний репетитор для всіх – розмова з Gemini
12 травня 2025, 16:10 — Головко Христина, Ігор Пилипів
Трампа українізують, Сі приймає парад у Москві
10 травня 2025, 15:23 — Роман Романюк, Роман Кравець
Що треба знати про конфлікт між Індією та Пакистаном? Пояснює Олена Борділовська
10 травня 2025, 14:40 — Федір Попадюк
Жінки у війську. Що змінилось за 3 роки – "УП. Чат"
9 травня 2025, 19:09 — Тетяна Даниленко
ЗСУ в Тьоткіно, удари під час "перемирʼя" та ризики індо-пакистанського конфлікту – головне про війну за тиждень
9 травня 2025, 09:21 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Усі подкасти...
Канали
Масони проти Рептилоїдів
2 епізоди
Нечитані вірші
10 епізодів
Шілософія
3 епізоди
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Back to the Roots
7 епізодів
Хроніки економіки
116 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
273 епізоди
УП-2
44 епізоди
УП. Чат
34 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
Оборонcast
7 епізодів
УП. Вголос
72 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 епізоди
War-life balance
24 епізоди
(не)Безпечна Країна
62 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів