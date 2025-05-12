Безкоштовний репетитор для всіх – розмова з Gemini

ШІ-репетитор, що не втомлюється. Освіта, що виснажена війною. І діти, які все ще питають: "Навіщо мені навчатися?"

У новому випуску "ШІлософії" Христина Головко, Ігор Пилипів та Gemini говорять те, як штучний інтелект вже зараз змінює шкільну освіту в Україні.Чому ШІ — не загроза, а інструмент?

Гість випуску – Ілля Філіпов, СЕО онлайн-студії EdEra. Він пояснює, як саме змінюється система, чи зможе ШІ створювати повноцінні курси самостійно, та як освіта повинна адаптуватися, аби встояти — і не втратити сенс.

Обкладинка Зю Побережнюк та ШІ.