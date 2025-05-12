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Шілософія

Бесплатный репетитор для всех – разговор с Gemini

Головко Христина, Ігор Пилипів — Понедельник, 12 мая 2025, 16:10
Зю Побережнюк и ИИ

ИИ-репетитор, который не устает. Образование, истощенное войной. И дети, которые все еще спрашивают: "Зачем мне учиться?"

В новом выпуске "ШИлософии" Кристина Головко, Игорь Пилипов и Gemini говорят о том, как искусственный интеллект уже сейчас меняет школьное образование в Украине.

Гость выпуска – Илья Филипов, СЕО онлайн-студии EdEra. Он объясняет, как меняется система, сможет ли ИИ создавать полноценные курсы самостоятельно, и как образование должно адаптироваться, чтобы устоять - и не потерять смысл.

Обложка Зю Побережнюк и ИИ.

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Шілософія

Штучний інтелект стрімко увірвався в наше життя. Він пише тексти, керує авто, ставить діагнози, займається мистецтвом і навіть допомагає приймати важливі рішення. Ми багато про нього говоримо, але досі чомусь боїмось запитати в нього напряму.
Час змінити правила гри.
У подкасті "Шілософія", де журналісти Христина Головко та Ігор Пилипів спілкуються безпосередньо зі ШІ. Вони не діляться історіями про нову технологію, а ведуть діалог із тим, хто вже сьогодні формує майбутнє. Чи може ШІ бути другом? Чи варто його боятися? Що він знає про нас, і що ми ще не знаємо про нього?
У кожному епізод — це розмова про межі можливого, моральні дилеми, технічні прориви та, головне, про наше співіснування з тим, хто ніколи не спить і знає більше, ніж здається.

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Бесплатный репетитор для всех – разговор с Gemini
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24.02: Реконструкція
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Back to the Roots
7 эпизодов
Хроніки економіки
116 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
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272 эпизода
УП-2
44 эпизода
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34 эпизода
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7 эпизодов
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 эпизода
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