Бесплатный репетитор для всех – разговор с Gemini
ИИ-репетитор, который не устает. Образование, истощенное войной. И дети, которые все еще спрашивают: "Зачем мне учиться?"
В новом выпуске "ШИлософии" Кристина Головко, Игорь Пилипов и Gemini говорят о том, как искусственный интеллект уже сейчас меняет школьное образование в Украине.
Гость выпуска – Илья Филипов, СЕО онлайн-студии EdEra. Он объясняет, как меняется система, сможет ли ИИ создавать полноценные курсы самостоятельно, и как образование должно адаптироваться, чтобы устоять - и не потерять смысл.
Обложка Зю Побережнюк и ИИ.
Шілософія
Штучний інтелект стрімко увірвався в наше життя. Він пише тексти, керує авто, ставить діагнози, займається мистецтвом і навіть допомагає приймати важливі рішення. Ми багато про нього говоримо, але досі чомусь боїмось запитати в нього напряму.
Час змінити правила гри.
У подкасті "Шілософія", де журналісти Христина Головко та Ігор Пилипів спілкуються безпосередньо зі ШІ. Вони не діляться історіями про нову технологію, а ведуть діалог із тим, хто вже сьогодні формує майбутнє. Чи може ШІ бути другом? Чи варто його боятися? Що він знає про нас, і що ми ще не знаємо про нього?
У кожному епізод — це розмова про межі можливого, моральні дилеми, технічні прориви та, головне, про наше співіснування з тим, хто ніколи не спить і знає більше, ніж здається.