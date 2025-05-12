Бесплатный репетитор для всех – разговор с Gemini

ИИ-репетитор, который не устает. Образование, истощенное войной. И дети, которые все еще спрашивают: "Зачем мне учиться?"

В новом выпуске "ШИлософии" Кристина Головко, Игорь Пилипов и Gemini говорят о том, как искусственный интеллект уже сейчас меняет школьное образование в Украине.

Гость выпуска – Илья Филипов, СЕО онлайн-студии EdEra. Он объясняет, как меняется система, сможет ли ИИ создавать полноценные курсы самостоятельно, и как образование должно адаптироваться, чтобы устоять - и не потерять смысл.

Обложка Зю Побережнюк и ИИ.