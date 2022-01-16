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Подкаст "Кляті питання"

Запущена Назарбаєвим авторитарна модернізація не спрацювала: говоримо про Казахстан та протести у країні

Неділя, 16 січня 2022, 01:50

У перший тиждень 2022 року – головною міжнародною темою стали протести у Казахстані. Вони спалахнули 2 січня через радикальне підвищення цін на скраплений автогаз – з 50 тенге за літр до 120 (з 3 до 7,5 гривень).

Незважаючи на повернення минулорічної ціни на газ та відставку уряду країни, протести тільки посилювались, охопивши всю країну.

5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію", а президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами".

Фактично, влада Казахстану змогла придушити протести тільки після прибуття військ ОДКБ, які переважно складались з російських військових.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" нам було цікаво поговорити не скільки про протести у Казахстані, а більше про сам Казахстан. Як Нурсултан Назарбаєв, який був президентом майже 30 років, вибудовував внутрішню та зовнішню політику? Чому в Казахстані немає опозиції та незалежних ЗМІ? Чи є Казахстан економічно успішною державою?  Що змінеться у Казахстані після протестів? Влада буде рухатись до ще більшого "закручування гайок" чи до пом’якшення політики?

Про все це ми поговорили з виконавчим директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом.

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Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Кавун та тютюн
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Температура - нормальна!
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