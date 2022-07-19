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Подкаст "Кляті питання"

Як (не)обрання голови САП може вплинути на наше європейське майбутнє? Говоримо з Віталієм Шабуніним

Федір Попадюк, Віталій Шабунін — Вівторок, 19 липня 2022, 08:00

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) — один із ключових органів антикорупційної інфраструктури, який разом із НАБУ та Вищим антикорупційним судом має забезпечити невідворотність покарання топ-чиновників за корупцію.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника. 25 січня 2021 року розпочався відбір нового очільника та його заступника.

21 грудня 2021 конкурсна комісія затвердила результати, за якими перше місце посів детектив НАБУ Олександр Клименко, однак вона не визначила переможця. Проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

Для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" керівник "Центру протидії корупції" пояснює, чому обрання очільника САП затягнулось, до чого тут Офіс президента та Олег Татаров та чим може загрожувати затягування призначення переможця.

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Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
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175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
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УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
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Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
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