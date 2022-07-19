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Кляті питання

Как (не)избрание главы САП может повлиять на наше европейское будущее? Говорим с Виталием Шабуниным

Федор Попадюк, Виталий Шабунин — Вторник, 19 июля 2022, 08:00

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) — один із ключових органів антикорупційної інфраструктури, який разом із НАБУ та Вищим антикорупційним судом має забезпечити невідворотність покарання топ-чиновників за корупцію.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника. 25 січня 2021 року розпочався відбір нового очільника та його заступника.

21 грудня 2021 конкурсна комісія затвердила результати, за якими перше місце посів детектив НАБУ Олександр Клименко, однак вона не визначила переможця. Проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

Для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" керівник "Центру протидії корупції" пояснює, чому обрання очільника САП затягнулось, до чого тут Офіс президента та Олег Татаров та чим може загрожувати затягування призначення переможця.

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Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

Кляті питання

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