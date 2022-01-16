Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Подкаст "Кляті питання"

Запущена Назарбаєвим авторитарна модернізація не спрацювала: говоримо про Казахстан та протести у країні

Неділя, 16 січня 2022, 02:50

У перший тиждень 2022 року – головною міжнародною темою стали протести у Казахстані. Вони спалахнули 2 січня через радикальне підвищення цін на скраплений автогаз – з 50 тенге за літр до 120 (з 3 до 7,5 гривень).

Незважаючи на повернення минулорічної ціни на газ та відставку уряду країни, протести тільки посилювались, охопивши всю країну.

5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію", а президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами".

Фактично, влада Казахстану змогла придушити протести тільки після прибуття військ ОДКБ, які переважно складались з російських військових.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" нам було цікаво поговорити не скільки про протести у Казахстані, а більше про сам Казахстан. Як Нурсултан Назарбаєв, який був президентом майже 30 років, вибудовував внутрішню та зовнішню політику? Чому в Казахстані немає опозиції та незалежних ЗМІ? Чи є Казахстан економічно успішною державою?  Що змінеться у Казахстані після протестів? Влада буде рухатись до ще більшого "закручування гайок" чи до пом’якшення політики?

Про все це ми поговорили з виконавчим директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

powered by lun.ua

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Запущена Назарбаєвим авторитарна модернізація не спрацювала: говоримо про Казахстан та протести у країні
16 січня 2022, 02:50
"Бронзовіння" Зеленського, криза легітимності та РНБО як Офіс простих рішень: підсумки 2021 у подкасті "Кляті питання"
30 грудня 2021, 15:39 — Федір Попадюк, Роман Романюк, Андрій Андрушків
Епізод 7 | Епоха Зеленського | #укрдерждовгобуд
29 грудня 2021, 13:49
Святковий епізод. Підсумки 2021: топ-5 поразок та перемог нашої влади
27 грудня 2021, 19:33
Справа проти Порошенка: Звинувачуючи колишнього президента у держзраді, слідство має бути максимально обережним з доказами
25 грудня 2021, 17:47 — Федір Попадюк, Соня Лукашова, Роман Романюк
Усі подкасти...
Канали
Українські 90-ті
6 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
80 епізодів
Я не встигаю!
13 епізодів
Температура - нормальна!
40 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Ок і шо?
58 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів