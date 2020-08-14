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Температура - нормальна!

Хто такі антивакцинатори та чому люди бояться щеплень?

Наталія Бушковська — П'ятниця, 14 серпня 2020, 16:58

Будь-яка людина хоч раз читала холівари на тему вакцинації. А багато хто з нас брав в них участь.

Антивакцинаторський рух може спричинити серйозні проблеми для безпеки громадського здоров'я.

Тому дуже важливо зрозуміти, чому люди бояться вакцин? В які міфи вони вірять? Та як правильно вести бесіду з тим, хто проти щеплень.

Про все це розповідає педіатр Олексій Риков.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці. Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS

P.S. В Україні існує сайт, де ви можете повідомляти про побічні реакції після щеплення та інших лікарських препаратів. Для цього перейдіть за посиланням.

Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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