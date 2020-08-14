Хто такі антивакцинатори та чому люди бояться щеплень?

Будь-яка людина хоч раз читала холівари на тему вакцинації. А багато хто з нас брав в них участь.

Антивакцинаторський рух може спричинити серйозні проблеми для безпеки громадського здоров'я.

Тому дуже важливо зрозуміти, чому люди бояться вакцин? В які міфи вони вірять? Та як правильно вести бесіду з тим, хто проти щеплень.

Про все це розповідає педіатр Олексій Риков.

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P.S. В Україні існує сайт, де ви можете повідомляти про побічні реакції після щеплення та інших лікарських препаратів. Для цього перейдіть за посиланням.

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