Кто такие антивакцинаторы и почему люди боятся прививок?

790 просмотров
Наталья БушковскаяNataliia Bushkovska
Пятница, 14 августа 2020, 16:58

Будь-яка людина хоч раз читала холівари на тему вакцинації. А багато хто з нас брав в них участь.

Антивакцинаторський рух може спричинити серйозні проблеми для безпеки громадського здоров'я.

Тому дуже важливо зрозуміти, чому люди бояться вакцин? В які міфи вони вірять? Та як правильно вести бесіду з тим, хто проти щеплень.

Про все це розповідає педіатр Олексій Риков.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці. Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS

P.S. В Україні існує сайт, де ви можете повідомляти про побічні реакції після щеплення та інших лікарських препаратів. Для цього перейдіть за посиланням.

Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":

powered by lun.ua
Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

Кто такие антивакцинаторы и почему люди боятся прививок?
14 августа 2020, 16:58
Все цвета карантина, Кравчук в ТКГ и дополнительные выходные
9 августа 2020, 15:51
Как попасть в киноиндустрию и секреты успеха фильма "Мои мысли тихие": Говорим с продюсером Дмитрием Сухановым
6 августа 2020, 10:25
Зураб Аласания. Культура общественного вещания
3 августа 2020, 17:45
Приключения закона о государственной службе и военно-гражданские администрации в городах без местной власти
1 августа 2020, 08:36
Все подкасты