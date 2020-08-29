Як пари можуть допомогти собі психологічно, коли борються з безпліддям?

484 перегляди
Наталія БушковськаNataliia Bushkovska
Субота, 29 серпня 2020, 18:06

Цікавий і сумний інсайт: Чому в деяких репродуктивних клініках відмовляються від психолога?

Бо, як казав один з керівників таких клінік, кабінет репродуктолога приносить 100 000 гривень на день, а психолога — дві.

Але боротись з безпліддям без психологічної підтримки вкрай неправильно.

У новому епізоді подкасту "Температура – нормальна" відбудеться не зовсім медична, скоріше філософська бесіда, на тему психологічних проблем безпліддя та етичності репродуктивних технологій, зокрема сурогатного материнства. Говоримо з психологом та президентом Української асоціації репродуктивної психології Антоніною Наконечною.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці. Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS

Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":

powered by lun.ua
Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Як пари можуть допомогти собі психологічно, коли борються з безпліддям?
29 серпня 2020, 18:06
Новий головний митник, підвищення мінімальної зарплати і великий герб
24 серпня 2020, 16:21
Революція молодості: генеральний продюсер Іван Адамчук про 49-тий КМКФ «Молодість»
23 серпня 2020, 08:30
Транспортний колапс та сміття як ресурс. На що варто звернути увагу містам після карантину?
16 серпня 2020, 17:05
Карантинні конкурси, дефіцит суддів і взаємовиключні параграфи
15 серпня 2020, 18:35
Усі подкасти