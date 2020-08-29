Как пары могут помочь себе психологически, когда борются с бесплодием?
Цікавий і сумний інсайт: Чому в деяких репродуктивних клініках відмовляються від психолога?
Бо, як казав один з керівників таких клінік, кабінет репродуктолога приносить 100 000 гривень на день, а психолога — дві.
Але боротись з безпліддям без психологічної підтримки вкрай неправильно.
У новому епізоді подкасту "Температура – нормальна" відбудеться не зовсім медична, скоріше філософська бесіда, на тему психологічних проблем безпліддя та етичності репродуктивних технологій, зокрема сурогатного материнства. Говоримо з психологом та президентом Української асоціації репродуктивної психології Антоніною Наконечною.
Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці. Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS
Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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