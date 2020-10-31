Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Температура - нормальна!

Мій сімейний лікар – гомеопат! Що не так з освітою лікарів в Україні?

Субота, 31 жовтня 2020, 12:12

Останні 29 років в Україні ніхто системно не займався розвитком медичної освіти. Як наслідок, ми маємо досить низький рівень підготовки майбутніх лікарів, що негативно зазначається на всій медичній системі в цілому.  

Чи можуть трієчники вступати до медичного вишу? Чому відбір абітурієнтів, які готові присвятити себе медицині, вкрай важливий. Як так сталося, що українським лікарям викладають гомеопатію? І чому реформа інтернатури все ж таки має відбутися.

На це та багато інших питань відповідала Директорка департаменту розвитку і навчання персоналу медичної мережі "Добробут" Младена Качурець.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці. Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS

Реклама:

Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах

Реклама:
Львів часу війни очима дружини мера
10 липня 2023, 20:43 — Костянтин Дорошенко
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
9 липня 2023, 17:26 — Михайло Кригель
Анка Фельдгузен: "Росія не зникне, вона буде там географічно"
8 липня 2023, 16:50 — Аліна Фролова
500 днів війни, просування під Бахмутом, зброя від Болгарії та Чехії – головне про війну за тиждень
8 липня 2023, 10:22 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Приватизація під час війни: продаж за безцінь чи збереження корупційних схем
6 липня 2023, 18:49 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
176 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
26 епізодів
(не)Безпечна Країна
16 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
73 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів