Мой семейный врач – гомеопат! Что не так с образованием врачей в Украине?

393 просмотра
Суббота, 31 октября 2020, 13:12

Останні 29 років в Україні ніхто системно не займався розвитком медичної освіти. Як наслідок, ми маємо досить низький рівень підготовки майбутніх лікарів, що негативно зазначається на всій медичній системі в цілому.  

Чи можуть трієчники вступати до медичного вишу? Чому відбір абітурієнтів, які готові присвятити себе медицині, вкрай важливий. Як так сталося, що українським лікарям викладають гомеопатію? І чому реформа інтернатури все ж таки має відбутися.

На це та багато інших питань відповідала Директорка департаменту розвитку і навчання персоналу медичної мережі "Добробут" Младена Качурець.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці. Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS

powered by lun.ua
Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

Мой семейный врач – гомеопат! Что не так с образованием врачей в Украине?
31 октября 2020, 13:12
Украинская наука сейчас и после карантина: что нужно поменять?
30 октября 2020, 16:44
Ямы на дорогах, отсутствующая горячая вода и неотремонтированные больницы: За что отвечает местная власть?
22 октября 2020, 16:30
Подкаст "Я не успеваю": Как бороться с прокрастинацией? Гости эпизода: Маша Себова, Алла Рожкова
19 октября 2020, 20:18
Дмитрий Логвин. Культура музыкального театра
19 октября 2020, 12:25
Все подкасты