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Температура — нормальная!

Мой семейный врач – гомеопат! Что не так с образованием врачей в Украине?

Суббота, 31 октября 2020, 12:12

Останні 29 років в Україні ніхто системно не займався розвитком медичної освіти. Як наслідок, ми маємо досить низький рівень підготовки майбутніх лікарів, що негативно зазначається на всій медичній системі в цілому.  

Чи можуть трієчники вступати до медичного вишу? Чому відбір абітурієнтів, які готові присвятити себе медицині, вкрай важливий. Як так сталося, що українським лікарям викладають гомеопатію? І чому реформа інтернатури все ж таки має відбутися.

На це та багато інших питань відповідала Директорка департаменту розвитку і навчання персоналу медичної мережі "Добробут" Младена Качурець.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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