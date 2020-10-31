Мой семейный врач – гомеопат! Что не так с образованием врачей в Украине?

Останні 29 років в Україні ніхто системно не займався розвитком медичної освіти. Як наслідок, ми маємо досить низький рівень підготовки майбутніх лікарів, що негативно зазначається на всій медичній системі в цілому.

Чи можуть трієчники вступати до медичного вишу? Чому відбір абітурієнтів, які готові присвятити себе медицині, вкрай важливий. Як так сталося, що українським лікарям викладають гомеопатію? І чому реформа інтернатури все ж таки має відбутися.

На це та багато інших питань відповідала Директорка департаменту розвитку і навчання персоналу медичної мережі "Добробут" Младена Качурець.

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