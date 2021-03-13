Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Температура - нормальна!

Ох же ж ці прищі! Як позбутись вугревого висипу та не нашкодити собі народними методами лікування. Бесіда з дерматологом

Наталія Бушковська — Субота, 13 березня 2021, 14:00

Акне або вугревий висип, які люди звикли називати прищами – псують шкіру та настрій мільйонів людей по всьому світу. За даними Американської академії дерматології, до 85% людей віком 12-24 років мають прояви акне. Попри розповсюджену думку, що акне - це більше проблема підлітків, люди поважного віку також через це страждають. 15% дорослих жінок мають вугревий висип. 

Навколо лікування акне – сила силенна міфів. Ці міфи ми спростовуємо у новому епізоді подкасту "Температура – нормальна!" з лікарем-дерматологом клініки R+ Антоном Черноволом.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням. 

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS

Подкаст виходить за підтримки медичної клініки R+.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • які методи лікування акне найефективніші;
  • які методи лише нашкодять;
  • чому одні люди мають чисту шкіру – а інші вимушені боротись з прищами роками;
  • чому акне мають не лише підлітки;
  • чому ліки проти вугрів категорично не можна самостійно собі призначати;
  • чи можна робити макіяж жінкам з проблемно шкірою і якщо так, то якій косметиці віддавати перевагу?

Спойлер – вугревий висип можна успішно вилікувати! Головне розуміння, що воно має бути послідовним і доказовим! 

Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":

Реклама:

Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах

Реклама:
Приватизація під час війни: продаж за безцінь чи збереження корупційних схем
6 липня 2023, 18:49 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Валерій Пекар: "Перемога – це мир, кращий за попередній, мир, коли росія більше не загрожує Україні"
5 липня 2023, 18:14 — Аліна Фролова
Крила Кремля. УП знайшла літаки російських еліт, які обходять санкції
4 липня 2023, 15:10 — Михайло Ткач, Федір Попадюк
Їдиш - мова та культура України
3 липня 2023, 18:40 — Костянтин Дорошенко
Як ЄС допомагає знайти порозуміння Сербії та Косово і чому це поки здається недосяжним
1 липня 2023, 18:37 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів