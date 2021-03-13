Ох же ж ці прищі! Як позбутись вугревого висипу та не нашкодити собі народними методами лікування. Бесіда з дерматологом
Акне або вугревий висип, які люди звикли називати прищами – псують шкіру та настрій мільйонів людей по всьому світу. За даними Американської академії дерматології, до 85% людей віком 12-24 років мають прояви акне. Попри розповсюджену думку, що акне - це більше проблема підлітків, люди поважного віку також через це страждають. 15% дорослих жінок мають вугревий висип.
Навколо лікування акне – сила силенна міфів. Ці міфи ми спростовуємо у новому епізоді подкасту "Температура – нормальна!" з лікарем-дерматологом клініки R+ Антоном Черноволом.
Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS
Подкаст виходить за підтримки медичної клініки R+.
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- які методи лікування акне найефективніші;
- які методи лише нашкодять;
- чому одні люди мають чисту шкіру – а інші вимушені боротись з прищами роками;
- чому акне мають не лише підлітки;
- чому ліки проти вугрів категорично не можна самостійно собі призначати;
- чи можна робити макіяж жінкам з проблемно шкірою і якщо так, то якій косметиці віддавати перевагу?
Спойлер – вугревий висип можна успішно вилікувати! Головне розуміння, що воно має бути послідовним і доказовим!
Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах