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Температура — нормальная!

Ох уж эти прыщи! Как избавиться угревой сыпи и не навредить себе народными методами лечения. Беседа с дерматологом

Наталья Бушковская — Суббота, 13 марта 2021, 15:00

Акне або вугревий висип, які люди звикли називати прищами – псують шкіру та настрій мільйонів людей по всьому світу. За даними Американської академії дерматології, до 85% людей віком 12-24 років мають прояви акне. Попри розповсюджену думку, що акне - це більше проблема підлітків, люди поважного віку також через це страждають. 15% дорослих жінок мають вугревий висип. 

Навколо лікування акне – сила силенна міфів. Ці міфи ми спростовуємо у новому епізоді подкасту "Температура – нормальна!" з лікарем-дерматологом клініки R+ Антоном Черноволом.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням. 

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Подкаст виходить за підтримки медичної клініки R+.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • які методи лікування акне найефективніші;
  • які методи лише нашкодять;
  • чому одні люди мають чисту шкіру – а інші вимушені боротись з прищами роками;
  • чому акне мають не лише підлітки;
  • чому ліки проти вугрів категорично не можна самостійно собі призначати;
  • чи можна робити макіяж жінкам з проблемно шкірою і якщо так, то якій косметиці віддавати перевагу?

Спойлер – вугревий висип можна успішно вилікувати! Головне розуміння, що воно має бути послідовним і доказовим! 

Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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