Ох уж эти прыщи! Как избавиться угревой сыпи и не навредить себе народными методами лечения. Беседа с дерматологом

Акне або вугревий висип, які люди звикли називати прищами – псують шкіру та настрій мільйонів людей по всьому світу. За даними Американської академії дерматології, до 85% людей віком 12-24 років мають прояви акне. Попри розповсюджену думку, що акне - це більше проблема підлітків, люди поважного віку також через це страждають. 15% дорослих жінок мають вугревий висип.

Навколо лікування акне – сила силенна міфів. Ці міфи ми спростовуємо у новому епізоді подкасту "Температура – нормальна!" з лікарем-дерматологом клініки R+ Антоном Черноволом.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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Подкаст виходить за підтримки медичної клініки R+.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

які методи лікування акне найефективніші;

які методи лише нашкодять;

чому одні люди мають чисту шкіру – а інші вимушені боротись з прищами роками;

чому акне мають не лише підлітки;

чому ліки проти вугрів категорично не можна самостійно собі призначати;

чи можна робити макіяж жінкам з проблемно шкірою і якщо так, то якій косметиці віддавати перевагу?

Спойлер – вугревий висип можна успішно вилікувати! Головне розуміння, що воно має бути послідовним і доказовим!

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