Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Температура - нормальна!

Метелик всередині нас або все про здоров'я щитоподібної залози

Наталія Бушковська — П'ятниця, 16 квітня 2021, 17:38

Всередині нас є маленький метелик. Ні, ні - не в животі. В районі шиї. І має він назву – щитоподібна залоза.

Цей орган дійсно нагадує за формою метелика і дуже драматично впливає на якість нашого життя. І це неймовірно, як наука навчилась компенсувати роботу цього органа.

В цьому подкасті з ендокринологом Марією Черенько ми відповідаємо на найбільш розповсюджені питання, які стосуються здоров'я щитоподібною залози:

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням. 

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts | Spotify | Overcast | RSS

Подкаст виходить за підтримки медичної клініки R+.

Що у подкасті? 

  • Чи можна звикнути до гормонів та чи можна без них обійтися?
  • Які аналізи дійсно важливі для перевірки здоров'я щитоподібної залози, а які - марна трата грошей.
  • Кому важливо пити добавки з йодом та чому йодована сіль повинна стояти на столі у кожній хаті.
  • Чи варто лікувати "підвищені антитіла"?
  • Хто в зоні ризику раку щитоподібної залози?
  • А ще ми поговорили про зайву вагу та як помітити розлади щитоподібної залози у дітей.

Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":  

Реклама:

Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах

Реклама:
Приватизація під час війни: продаж за безцінь чи збереження корупційних схем
6 липня 2023, 18:49 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Валерій Пекар: "Перемога – це мир, кращий за попередній, мир, коли росія більше не загрожує Україні"
5 липня 2023, 18:14 — Аліна Фролова
Крила Кремля. УП знайшла літаки російських еліт, які обходять санкції
4 липня 2023, 15:10 — Михайло Ткач, Федір Попадюк
Їдиш - мова та культура України
3 липня 2023, 18:40 — Костянтин Дорошенко
Як ЄС допомагає знайти порозуміння Сербії та Косово і чому це поки здається недосяжним
1 липня 2023, 18:37 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів