Метелик всередині нас або все про здоров'я щитоподібної залози
Всередині нас є маленький метелик. Ні, ні - не в животі. В районі шиї. І має він назву – щитоподібна залоза.
Цей орган дійсно нагадує за формою метелика і дуже драматично впливає на якість нашого життя. І це неймовірно, як наука навчилась компенсувати роботу цього органа.
В цьому подкасті з ендокринологом Марією Черенько ми відповідаємо на найбільш розповсюджені питання, які стосуються здоров'я щитоподібною залози:
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Подкаст виходить за підтримки медичної клініки R+.
Що у подкасті?
- Чи можна звикнути до гормонів та чи можна без них обійтися?
- Які аналізи дійсно важливі для перевірки здоров'я щитоподібної залози, а які - марна трата грошей.
- Кому важливо пити добавки з йодом та чому йодована сіль повинна стояти на столі у кожній хаті.
- Чи варто лікувати "підвищені антитіла"?
- Хто в зоні ризику раку щитоподібної залози?
- А ще ми поговорили про зайву вагу та як помітити розлади щитоподібної залози у дітей.
Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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