Бабочка внутри нас или все о здоровье щитовидной железы

Всередині нас є маленький метелик. Ні, ні - не в животі. В районі шиї. І має він назву – щитоподібна залоза.

Цей орган дійсно нагадує за формою метелика і дуже драматично впливає на якість нашого життя. І це неймовірно, як наука навчилась компенсувати роботу цього органа.

В цьому подкасті з ендокринологом Марією Черенько ми відповідаємо на найбільш розповсюджені питання, які стосуються здоров'я щитоподібною залози:

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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Подкаст виходить за підтримки медичної клініки R+.

Що у подкасті?

Чи можна звикнути до гормонів та чи можна без них обійтися?

Які аналізи дійсно важливі для перевірки здоров'я щитоподібної залози, а які - марна трата грошей.

Кому важливо пити добавки з йодом та чому йодована сіль повинна стояти на столі у кожній хаті.

Чи варто лікувати "підвищені антитіла"?

Хто в зоні ризику раку щитоподібної залози?

А ще ми поговорили про зайву вагу та як помітити розлади щитоподібної залози у дітей.

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