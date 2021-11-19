Страшна-престрашна цвіль! Або що робити, коли гриби ростуть на ваших стінах
Гриби, які вам точно не потрібні.
Але вони ростуть прямо на ваших стінах. Чи у ваших продуктах. Псують смак страви та можуть нашкодити здоров'ю.
Якщо ви зустрічались з цвіллю на стінах та нерозумінням, що з нею робити, можливо, цей подкаст буде вам корисним.
Підписуйтесь на наш подкаст у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts | Soundcloud | Spotify | Overcast | НВ.Подкасти
Ми поговорили з мікробіологом, кандидаткою біологічних наук Оленою Лівінською про:
- Чому цвіль з'являється на наших стінах і що з цим робити.
- Які матеріали не варто купувати, щоб не побачити гриби у себе на стіні.
- Як пліснява може зашкодити здоров'ю.
- Чому сири з пліснявою безпечні, але не для всіх.
А ще ми поговорили про страшну чорну плісняву, яка насправді не настільки страшна.
Слухайте також інші епізоди подкасту:
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах