Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Температура - нормальна!

Страшна-престрашна цвіль! Або що робити, коли гриби ростуть на ваших стінах

Наталія Бушковська — П'ятниця, 19 листопада 2021, 13:53

Гриби, які вам точно не потрібні.

Але вони ростуть прямо на ваших стінах. Чи у ваших продуктах. Псують смак страви та можуть нашкодити здоров'ю. 

Якщо ви зустрічались з цвіллю на стінах та нерозумінням, що з нею робити, можливо, цей подкаст буде вам корисним.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts | Soundcloud | Spotify | Overcast | НВ.Подкасти 

Ми поговорили з мікробіологом, кандидаткою біологічних наук Оленою Лівінською про:

  • Чому цвіль з'являється на наших стінах і що з цим робити.
  • Які матеріали не варто купувати, щоб не побачити гриби у себе на стіні.
  • Як пліснява може зашкодити здоров'ю. 
  • Чому сири з пліснявою безпечні, але не для всіх. 

А ще ми поговорили про страшну чорну плісняву, яка насправді не настільки страшна.

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

Реклама:

Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах

Реклама:
Приватизація під час війни: продаж за безцінь чи збереження корупційних схем
6 липня 2023, 18:49 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Валерій Пекар: "Перемога – це мир, кращий за попередній, мир, коли росія більше не загрожує Україні"
5 липня 2023, 18:14 — Аліна Фролова
Крила Кремля. УП знайшла літаки російських еліт, які обходять санкції
4 липня 2023, 15:10 — Михайло Ткач, Федір Попадюк
Їдиш - мова та культура України
3 липня 2023, 18:40 — Костянтин Дорошенко
Як ЄС допомагає знайти порозуміння Сербії та Косово і чому це поки здається недосяжним
1 липня 2023, 18:37 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів