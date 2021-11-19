Страшная-престрашная плесень! Или что делать, когда грибы растут на ваших стенах

Гриби, які вам точно не потрібні.

Але вони ростуть прямо на ваших стінах. Чи у ваших продуктах. Псують смак страви та можуть нашкодити здоров'ю.

Якщо ви зустрічались з цвіллю на стінах та нерозумінням, що з нею робити, можливо, цей подкаст буде вам корисним.

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Ми поговорили з мікробіологом, кандидаткою біологічних наук Оленою Лівінською про:

Чому цвіль з'являється на наших стінах і що з цим робити.

Які матеріали не варто купувати, щоб не побачити гриби у себе на стіні.

Як пліснява може зашкодити здоров'ю.

Чому сири з пліснявою безпечні, але не для всіх.

А ще ми поговорили про страшну чорну плісняву, яка насправді не настільки страшна.

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