Поганий та хороший хлопці, або що потрібно знати про холестерин. Бесіда з кардіологом

Ну хто не чув про холестерин? Часто може видаватись, що це питання хвилює хіба людей за 60, або тих, хто має виражене ожиріння. Але насправді ознайомитись з цим питанням, а може і перевіритись на холестерин варто і молодим людям, а в деяких випадках – дітям.

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Що ви дізнаєтесь з нашої бесіди з кардіологом:

Що таке "хороший! та "поганий" холестерин?

Чим ми ризикуємо, якщо показники нашого холестерину не в нормі?

Як покращати показники холестерину?

Кому потрібні препарати, а де достатньо змінити стиль життя.

В яких випадках на холестерин варто перевірити дитину;

Тато помер від інфаркту молодим? Привід поговорити з лікарем про холестерин.

Чому ми не можемо жити без холестерину.

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