Плохой и хороший парни. Или, что нужно знать о холестерине. Беседа с кардиологом
— Пятница, 24 декабря 2021, 17:41
Ну хто не чув про холестерин? Часто може видаватись, що це питання хвилює хіба людей за 60, або тих, хто має виражене ожиріння. Але насправді ознайомитись з цим питанням, а може і перевіритись на холестерин варто і молодим людям, а в деяких випадках – дітям.
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Що ви дізнаєтесь з нашої бесіди з кардіологом:
- Що таке "хороший! та "поганий" холестерин?
- Чим ми ризикуємо, якщо показники нашого холестерину не в нормі?
- Як покращати показники холестерину?
- Кому потрібні препарати, а де достатньо змінити стиль життя.
- В яких випадках на холестерин варто перевірити дитину;
- Тато помер від інфаркту молодим? Привід поговорити з лікарем про холестерин.
- Чому ми не можемо жити без холестерину.
Слухайте також інші епізоди подкасту:
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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