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Температура — нормальная!

Плохой и хороший парни. Или, что нужно знать о холестерине. Беседа с кардиологом

Наталья Бушковская — Пятница, 24 декабря 2021, 17:41

Ну хто не чув про холестерин? Часто може видаватись, що це питання хвилює хіба людей за 60, або тих, хто має виражене ожиріння. Але насправді ознайомитись з цим питанням, а може і перевіритись на холестерин варто і молодим людям, а в деяких випадках – дітям.

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Що ви дізнаєтесь з нашої бесіди з кардіологом:

  • Що таке "хороший! та "поганий" холестерин?
  • Чим ми ризикуємо, якщо показники нашого холестерину не в нормі?
  • Як покращати показники холестерину? 
  • Кому потрібні препарати, а де достатньо змінити стиль життя.
  • В яких випадках на холестерин варто перевірити дитину;
  • Тато помер від інфаркту молодим? Привід поговорити з лікарем про холестерин.
  • Чому ми не можемо жити без холестерину.

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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