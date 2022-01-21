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Коли це вже не просто келих вина? Або поговоримо трохи про зловживання алкоголем

Наталія Бушковська — П'ятниця, 21 січня 2022, 08:50

Часто в масовій культурі проблеми з алкоголем показують, як щось смішне. Скільки є низькопробних комедій та шоу, які висміюють вчинки п'яної людини. Алкоголь неймовірно доступний. Ми не звикли сприймати його як проблему. Вважається, що лише невелика частина маргіналізованих груп населення мають проблеми з алкоголем. Успішна, освічена людина ніколи не опуститься до такого.

Але алкоголь – це наркотична речовина. І не завжди ми можемо вчасно відстежити, коли цей келих вина вже не просто гурманська насолода. 

З психотерапевтом та спеціалістом з питань адикцій Артемом Осипяном ми поговорили про алкогольну залежність та як з нею справитись.

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Що у подкасті?

  • Що таке розлад споживання алкоголю, та як зрозуміти, чи маєте ви вже його прояви?
  • Що таке "французький та скандинавський алкоголізми"?
  • Чи бувають дози алкоголю низького ризику?
  • Які поведінкові практики можуть бути профілактикою залежності та покажуть, чи не переростає ваше споживання алкоголем в проблему?
  • Куди звертатись, якщо ваша близька людина має ознаки алкогольної залежності?
  • Які стратегії поведінки лише нашкодять?

Протягом подкасту була згадана інформація на сайті Національної служби здоров'я Великої Британії ( NHS): https://www.nhs.uk/live-well/alcohol-support/calculating-alcohol-units/

Національного інституту з питання зловживання алкоголем: https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/understanding-alcohol-use-disorder

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

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Температура - нормальна!

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