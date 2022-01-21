Коли це вже не просто келих вина? Або поговоримо трохи про зловживання алкоголем

Часто в масовій культурі проблеми з алкоголем показують, як щось смішне. Скільки є низькопробних комедій та шоу, які висміюють вчинки п'яної людини. Алкоголь неймовірно доступний. Ми не звикли сприймати його як проблему. Вважається, що лише невелика частина маргіналізованих груп населення мають проблеми з алкоголем. Успішна, освічена людина ніколи не опуститься до такого.

Але алкоголь – це наркотична речовина. І не завжди ми можемо вчасно відстежити, коли цей келих вина вже не просто гурманська насолода.

З психотерапевтом та спеціалістом з питань адикцій Артемом Осипяном ми поговорили про алкогольну залежність та як з нею справитись.

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Що у подкасті?

Що таке розлад споживання алкоголю, та як зрозуміти, чи маєте ви вже його прояви?

Що таке "французький та скандинавський алкоголізми"?

Чи бувають дози алкоголю низького ризику?

Які поведінкові практики можуть бути профілактикою залежності та покажуть, чи не переростає ваше споживання алкоголем в проблему?

Куди звертатись, якщо ваша близька людина має ознаки алкогольної залежності?

Які стратегії поведінки лише нашкодять?

Протягом подкасту була згадана інформація на сайті Національної служби здоров'я Великої Британії ( NHS): https://www.nhs.uk/live-well/alcohol-support/calculating-alcohol-units/

Національного інституту з питання зловживання алкоголем: https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/understanding-alcohol-use-disorder

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