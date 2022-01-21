Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Температура — нормальная!

Когда это уже не просто бокал вина? Или поговорим немного о злоупотреблении алкоголем

Наталья Бушковская — Пятница, 21 января 2022, 08:50

Часто в масовій культурі проблеми з алкоголем показують, як щось смішне. Скільки є низькопробних комедій та шоу, які висміюють вчинки п'яної людини. Алкоголь неймовірно доступний. Ми не звикли сприймати його як проблему. Вважається, що лише невелика частина маргіналізованих груп населення мають проблеми з алкоголем. Успішна, освічена людина ніколи не опуститься до такого.

Але алкоголь – це наркотична речовина. І не завжди ми можемо вчасно відстежити, коли цей келих вина вже не просто гурманська насолода. 

З психотерапевтом та спеціалістом з питань адикцій Артемом Осипяном ми поговорили про алкогольну залежність та як з нею справитись.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts | Soundcloud | Spotify | Overcast | НВ.Подкасти 

Що у подкасті?

  • Що таке розлад споживання алкоголю, та як зрозуміти, чи маєте ви вже його прояви?
  • Що таке "французький та скандинавський алкоголізми"?
  • Чи бувають дози алкоголю низького ризику?
  • Які поведінкові практики можуть бути профілактикою залежності та покажуть, чи не переростає ваше споживання алкоголем в проблему?
  • Куди звертатись, якщо ваша близька людина має ознаки алкогольної залежності?
  • Які стратегії поведінки лише нашкодять?

Протягом подкасту була згадана інформація на сайті Національної служби здоров'я Великої Британії ( NHS): https://www.nhs.uk/live-well/alcohol-support/calculating-alcohol-units/

Національного інституту з питання зловживання алкоголем: https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/understanding-alcohol-use-disorder

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

powered by lun.ua

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других платформах.

Когда это уже не просто бокал вина? Или поговорим немного о злоупотреблении алкоголем
21 января 2022, 08:50 — Наталья Бушковская
Военный учет для женщин, нардепы "основатели Украины" и сокращение зарплат для чиновников
17 января 2022, 17:08
Запущенная Назарбаевым авторитарная модернизация не сработала: говорим о Казахстане и протестах в стране
16 января 2022, 02:50
"Бронзовение" Зеленского, кризис легитимности и СНБО как Офис простых решений: Итоги 2021 года в подкасте "Кляті питання"
30 декабря 2021, 15:39 — Федор Попадюк, Роман Романюк, Андрей Андрушкив
Епізод 7 | Епоха Зеленського | #укрдерждовгобуд
29 декабря 2021, 13:49
Все подкасты...
Каналы
Українські 90-ті
6 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Кляті питання
79 эпизодов
Я не встигаю!
13 эпизодов
Температура — нормальная!
41 эпизод
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Ок и шо?
59 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
Ранкова доза
13 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов