"Чекап" здорових стосунків: бесіда з психотерапевткою та сексологом

Що таке здорові стосунки? Коли ми закохуємось і починаємо зустрічатись з людиною, все видається в ніжно-рожевих тонах. А потім часто стає не зрозуміло, чому все завершилось? Чому все не так, як було раніше?

Стосунки не можуть бути весь час стабільними: кризи та зміни – це їхня нормальна частина, каже психотерапевтка та сексолог Тася Осадча. Проте "хвороби" можна вчасно помітити та профілактувати.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

Чому те, що нас приваблює в партнері, часто є і причиною того, що руйнує стосунки;

До яких маніпулятивних практик частіше вдаються жінки, а до яких - чоловіки?

Як розпізнати аб’юзера, і в яких випадках стосунки краще припинити якомога швидше;

Що таке "профілактика" здорових стосунків.

Чому секс з часом стає не таким яскравим і чому це нормально.

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