"Чекап" здоровых отношений: беседа с психотерапевтом и сексологом
Що таке здорові стосунки? Коли ми закохуємось і починаємо зустрічатись з людиною, все видається в ніжно-рожевих тонах. А потім часто стає не зрозуміло, чому все завершилось? Чому все не так, як було раніше?
Стосунки не можуть бути весь час стабільними: кризи та зміни – це їхня нормальна частина, каже психотерапевтка та сексолог Тася Осадча. Проте "хвороби" можна вчасно помітити та профілактувати.
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З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Чому те, що нас приваблює в партнері, часто є і причиною того, що руйнує стосунки;
- До яких маніпулятивних практик частіше вдаються жінки, а до яких - чоловіки?
- Як розпізнати аб’юзера, і в яких випадках стосунки краще припинити якомога швидше;
- Що таке "профілактика" здорових стосунків.
- Чому секс з часом стає не таким яскравим і чому це нормально.
Слухайте також інші епізоди подкасту:
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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