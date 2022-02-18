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Температура — нормальная!

"Чекап" здоровых отношений: беседа с психотерапевтом и сексологом

Наталья Бушковская — Пятница, 18 февраля 2022, 14:15

Що таке здорові стосунки? Коли ми закохуємось і починаємо зустрічатись з людиною, все видається в ніжно-рожевих тонах. А потім часто стає не зрозуміло, чому все завершилось? Чому все не так, як було раніше?

Стосунки не можуть бути весь час стабільними: кризи та зміни – це їхня нормальна частина, каже психотерапевтка та сексолог Тася Осадча. Проте "хвороби" можна вчасно помітити та профілактувати.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чому те, що нас приваблює в партнері, часто є і причиною того, що руйнує стосунки;
  • До яких маніпулятивних практик частіше вдаються жінки, а до яких - чоловіки?
  • Як розпізнати аб’юзера, і в яких випадках стосунки краще припинити якомога швидше;
  • Що таке "профілактика" здорових стосунків.
  • Чому секс з часом стає не таким яскравим і чому це нормально.

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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