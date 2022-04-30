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Температура - нормальна!

Ми пережили травму. Тепер у нас всіх буде ПТСР? Розмова з психотерапевткою

Наталія Бушковська — Субота, 30 квітня 2022, 13:39

Ще два місяці тому, абревіатура ПТСР багатьом з нас була невідома. А якщо і була відома, то ми асоціювали це з природними катастрофами та терористичними атаками.

Але тепер війна стала реальністю для нас всіх. Ми всі щось втратили, всі пережили страшний стрес вже 24 лютого, почувши звуки вибухів та побачивши стрічку новин. Невже нас всіх тепер очікує ПТСР?

Ні.

Посттравматичний стресовий розлад розвине лише частина людей після травматичної події. Що ж таке ПТСР? І як він проявляється? Про це ми поговорили з психотерапевткою Тасею Осадчею.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь: 

  • Що таке ПТСР?
  • Чому наразі ви скоріше за все не маєте цього ускладнення.
  • Які механізми появи цього розладу?
  • Як він проявляється?
  • Як допомогти собі та близькій людині?

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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