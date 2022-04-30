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Температура — нормальная!

Мы пережили травму. Теперь у нас всех будет ПТСР? Разговор с психотерапевтом

Наталья Бушковская — Суббота, 30 апреля 2022, 13:39

Ще два місяці тому, абревіатура ПТСР багатьом з нас була невідома. А якщо і була відома, то ми асоціювали це з природними катастрофами та терористичними атаками.

Але тепер війна стала реальністю для нас всіх. Ми всі щось втратили, всі пережили страшний стрес вже 24 лютого, почувши звуки вибухів та побачивши стрічку новин. Невже нас всіх тепер очікує ПТСР?

Ні.

Посттравматичний стресовий розлад розвине лише частина людей після травматичної події. Що ж таке ПТСР? І як він проявляється? Про це ми поговорили з психотерапевткою Тасею Осадчею.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь: 

  • Що таке ПТСР?
  • Чому наразі ви скоріше за все не маєте цього ускладнення.
  • Які механізми появи цього розладу?
  • Як він проявляється?
  • Як допомогти собі та близькій людині?

Більше епізодів від "Температура – нормальна": 

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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