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Температура - нормальна!

Любий, все під контролем: як допомогти дитині впоратись з тривожністю?

Наталія Бушковська — Субота, 11 червня 2022, 15:21

Наші діти пережили важкі випробування. Хтось покинув улюблену домівку і школу. Хтось повинен адаптуватись в іншій країні. Хтось досі закриває вуха, коли чує звук літака, навіть якщо це небо в одній з мирних країн Європи.

Як зрозуміти, що тривога наших дітей це вже патологічний стан, який потребує втручання професіоналів в першу чергу, психотерапевтів. Про це ми поговорили з дитячим психологом Катериною Гольцберг.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Як відрізнити тривогу від тривожного розладу?
  • Які ігри допомагають дітям краще адаптуватись до стресових ситуацій?
  • Що робити, якщо у дитини панічна атака?
  • Які фізичні прояви тривожності вас мають насторожити?
  • В яких випадках без консультації лікаря та лікування не обійтись?
  • Я повертаюсь в Україну: як знову звикнути до сирен?

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Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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Любий, все під контролем: як допомогти дитині впоратись з тривожністю?
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