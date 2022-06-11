Дорогой, все под контролем: как помочь ребенку справиться с тревожностью?

Наші діти пережили важкі випробування. Хтось покинув улюблену домівку і школу. Хтось повинен адаптуватись в іншій країні. Хтось досі закриває вуха, коли чує звук літака, навіть якщо це небо в одній з мирних країн Європи.

Як зрозуміти, що тривога наших дітей — це вже патологічний стан, який потребує втручання професіоналів — в першу чергу, психотерапевтів. Про це ми поговорили з дитячим психологом Катериною Гольцберг.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

Як відрізнити тривогу від тривожного розладу?

Які ігри допомагають дітям краще адаптуватись до стресових ситуацій?

Що робити, якщо у дитини панічна атака?

Які фізичні прояви тривожності вас мають насторожити?

В яких випадках без консультації лікаря та лікування не обійтись?

Я повертаюсь в Україну: як знову звикнути до сирен?

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