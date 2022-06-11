Дорогой, все под контролем: как помочь ребенку справиться с тревожностью?
Наші діти пережили важкі випробування. Хтось покинув улюблену домівку і школу. Хтось повинен адаптуватись в іншій країні. Хтось досі закриває вуха, коли чує звук літака, навіть якщо це небо в одній з мирних країн Європи.
Як зрозуміти, що тривога наших дітей — це вже патологічний стан, який потребує втручання професіоналів — в першу чергу, психотерапевтів. Про це ми поговорили з дитячим психологом Катериною Гольцберг.
Підписуйтесь на наш подкаст у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts | Soundcloud | Spotify | Overcast | НВ.Подкасти
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Як відрізнити тривогу від тривожного розладу?
- Які ігри допомагають дітям краще адаптуватись до стресових ситуацій?
- Що робити, якщо у дитини панічна атака?
- Які фізичні прояви тривожності вас мають насторожити?
- В яких випадках без консультації лікаря та лікування не обійтись?
- Я повертаюсь в Україну: як знову звикнути до сирен?
Більше епізодів від "Температура – нормальна":
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других платформах.