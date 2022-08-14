А якщо після війни я не зможу мати дітей? Поговоримо про репродуктивні технології для військовослужбовців
Що залишається після нас? Над цим зазвичай замислюєшся в старості, коли життя прожите. Або коли смерть близько. Попри те, що сучасне життя показало, що не діти є його метою, люди хочуть їх мати. Власних. З абсолютно різних причин.
Це можна пояснити і банальною біологічною потребою, і заплутаними філософськими сенсами.
Чи дійсно можливість мати власних біологічних дітей важлива, можна сперечатися довго. Але в чому важко посперечатися, так це в тому, що людина має на це бажання та його реалізацію право.
І наразі сучасний світ надає багато опцій це право втілити в життя.
Навіть якщо у вас немає біологічних дітей, а за тиждень ви їдете "на нуль". І не знаєте чи повернетесь.
Ми поговорили з ембріологинею Ольгою Малютою про репродуктивні технології, як дозволяють військовослужбовцям та військовослужбовицям зберегти власний репродуктивний потенціал навіть у випадку травми, яка унеможливлює мати власних дітей.
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Ми поговорили про:
- зберігання яйцеклітин та сперми;
- підготовку до цієї процедури;
- досвід Ізраїлю, який використовує практично будь-які доступні наукові досягнення, щоб відновити власний генофонд після геноциду.
- про етичні моменти таких можливостей.
Температура - нормальна!
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