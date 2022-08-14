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Температура — нормальная!

А якщо після війни я не зможу мати дітей? Поговоримо про репродуктивні технології для військовослужбовців

Наталья Бушковская — Воскресенье, 14 августа 2022, 07:08

Що залишається після нас? Над цим зазвичай замислюєшся в старості, коли життя прожите. Або коли смерть близько. Попри те, що сучасне життя показало, що не діти є його метою, люди хочуть їх мати. Власних. З абсолютно різних причин.

Це можна пояснити і банальною біологічною потребою, і заплутаними філософськими сенсами.

Чи дійсно можливість мати власних біологічних дітей важлива, можна сперечатися довго. Але в чому важко посперечатися, так це в тому, що людина має на це бажання та його реалізацію право.

І наразі сучасний світ надає багато опцій це право втілити в життя.

Навіть якщо у вас немає біологічних дітей, а за тиждень ви їдете "на нуль". І не знаєте чи повернетесь.

Ми поговорили з ембріологинею Ольгою Малютою про репродуктивні технології, як дозволяють військовослужбовцям та військовослужбовицям зберегти власний репродуктивний потенціал навіть у випадку травми, яка унеможливлює мати власних дітей.

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Ми поговорили про:

  • зберігання яйцеклітин та сперми;
  • підготовку до цієї процедури;
  • досвід Ізраїлю, який використовує практично будь-які доступні наукові досягнення, щоб відновити власний генофонд після геноциду. 
  • про етичні моменти таких можливостей.

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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