А якщо після війни я не зможу мати дітей? Поговоримо про репродуктивні технології для військовослужбовців

Що залишається після нас? Над цим зазвичай замислюєшся в старості, коли життя прожите. Або коли смерть близько. Попри те, що сучасне життя показало, що не діти є його метою, люди хочуть їх мати. Власних. З абсолютно різних причин.

Це можна пояснити і банальною біологічною потребою, і заплутаними філософськими сенсами.

Чи дійсно можливість мати власних біологічних дітей важлива, можна сперечатися довго. Але в чому важко посперечатися, так це в тому, що людина має на це бажання та його реалізацію право.

І наразі сучасний світ надає багато опцій це право втілити в життя.

Навіть якщо у вас немає біологічних дітей, а за тиждень ви їдете "на нуль". І не знаєте чи повернетесь.

Ми поговорили з ембріологинею Ольгою Малютою про репродуктивні технології, як дозволяють військовослужбовцям та військовослужбовицям зберегти власний репродуктивний потенціал навіть у випадку травми, яка унеможливлює мати власних дітей.

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Ми поговорили про: