Чи впливає на стан шкіри стан нашого шлунку? І якщо так, то як?

"Треба лікувати шлунок. Той висип не просто так!"; "То всьо глисти!"; "Почисть печінку та прищі минуть"; "Просто треба дієту".

Якщо ви таке чули, то велика ймовірність, що ви отримали хибну інформацію про зв'язок шлунково-кишкового тракту та шкірних станів.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

Чи потребує акне дієти?

Чи має сенс чистити печінку?

Чи винні глисти в атопічному дерматиті?

Коли висипи на шкірі — це дійсно ознака того, що варто звернути увагу на здоров'я шлунка, печінки тощо.

Про це ми поговорили з педіатром та дитячим дерматологом Тетяною Куліковою та педіатром, гастроентерологом Анною Гіленко.