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Температура - нормальна!

Чи впливає на стан шкіри стан нашого шлунку? І якщо так, то як?

Наталія Бушковська — П'ятниця, 13 січня 2023, 14:09

"Треба лікувати шлунок. Той висип не просто так!"; "То всьо глисти!"; "Почисть печінку та прищі минуть"; "Просто треба дієту".

Якщо ви таке чули, то велика ймовірність, що ви отримали хибну інформацію про зв'язок шлунково-кишкового тракту та шкірних станів. 

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чи потребує акне дієти?
  • Чи має сенс чистити печінку?
  • Чи винні глисти в атопічному дерматиті?
  • Коли висипи на шкірі — це дійсно ознака того, що варто звернути увагу на здоров'я шлунка, печінки тощо.

Про це ми поговорили з педіатром та дитячим дерматологом Тетяною Куліковою та педіатром, гастроентерологом Анною Гіленко.

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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