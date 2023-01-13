Чи впливає на стан шкіри стан нашого шлунку? І якщо так, то як?
— П'ятниця, 13 січня 2023, 14:09
"Треба лікувати шлунок. Той висип не просто так!"; "То всьо глисти!"; "Почисть печінку та прищі минуть"; "Просто треба дієту".
Якщо ви таке чули, то велика ймовірність, що ви отримали хибну інформацію про зв'язок шлунково-кишкового тракту та шкірних станів.
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Чи потребує акне дієти?
- Чи має сенс чистити печінку?
- Чи винні глисти в атопічному дерматиті?
- Коли висипи на шкірі — це дійсно ознака того, що варто звернути увагу на здоров'я шлунка, печінки тощо.
Про це ми поговорили з педіатром та дитячим дерматологом Тетяною Куліковою та педіатром, гастроентерологом Анною Гіленко.
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Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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