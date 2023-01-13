Влияет ли на состояние кожи состояние нашего желудка? И если да, то как?
— Пятница, 13 января 2023, 14:09
"Треба лікувати шлунок. Той висип не просто так!"; "То всьо глисти!"; "Почисть печінку та прищі минуть"; "Просто треба дієту".
Якщо ви таке чули, то велика ймовірність, що ви отримали хибну інформацію про зв'язок шлунково-кишкового тракту та шкірних станів.
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Чи потребує акне дієти?
- Чи має сенс чистити печінку?
- Чи винні глисти в атопічному дерматиті?
- Коли висипи на шкірі — це дійсно ознака того, що варто звернути увагу на здоров'я шлунка, печінки тощо.
Про це ми поговорили з педіатром та дитячим дерматологом Тетяною Куліковою та педіатром, гастроентерологом Анною Гіленко.
Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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