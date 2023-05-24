Як війна впливає на поширення інфекцій в Україні - розмова з інфекціоністом

Війна відвернула нас від питання інфекційних захворювань.

Проте саме війна — це час, коли ризики поширення цих захворювань — дуже високі.

І ми не лише про коронавірус. Адже за понад рік повномасштабного вторгнення ми пережили багато трагічних подій, які сприяють поширенню інфекцій:

ми проводили час в переповнених евакуаційних потягах та укриттях;

вчорашні цивільні стали воїнами та почали перебувати в окопах, казармах тощо;

наші міста стирають з обличчя землі разом з інфраструктурою, але там продовжують жити люди.

Отож ми поговорили з лікарем-інфекціоністом Федором Лапієм про те, що ж там у нас з інфекційними захворюваннями.

Якщо коротко: не все добре.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

яка ситуація в країні з туберкульозом, кором та коронавірусом;

чим важливо щепитись військовим та цивільним;

чому падає охоплення вакцинацією;

чому чутки про холеру в Маріуполі — фейк