Как война влияет на распространение инфекций в Украине - разговор с инфекционистом
Війна відвернула нас від питання інфекційних захворювань.
Проте саме війна — це час, коли ризики поширення цих захворювань — дуже високі.
І ми не лише про коронавірус. Адже за понад рік повномасштабного вторгнення ми пережили багато трагічних подій, які сприяють поширенню інфекцій:
ми проводили час в переповнених евакуаційних потягах та укриттях;
вчорашні цивільні стали воїнами та почали перебувати в окопах, казармах тощо;
наші міста стирають з обличчя землі разом з інфраструктурою, але там продовжують жити люди.
Отож ми поговорили з лікарем-інфекціоністом Федором Лапієм про те, що ж там у нас з інфекційними захворюваннями.
Якщо коротко: не все добре.
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
яка ситуація в країні з туберкульозом, кором та коронавірусом;
чим важливо щепитись військовим та цивільним;
чому падає охоплення вакцинацією;
чому чутки про холеру в Маріуполі — фейк
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других платформах.