Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Температура - нормальна!

Як наш мозок породжує сни та навіщо він це робить?

Наталія Бушковська — Вівторок, 13 червня 2023, 17:33

Сон багато хто сприймає як щось містичне та загадкове. Щось, що краще залишити тим, хто захоплюється езотерикою. 

Проте нейробіології є що розповісти цікаве про наші сновидіння.

Хоча й спікерка нашого подкасту, експертка зі сну Ольга Маслова, визнає, що науково дослідити сновидіння — задачка з зірочкою.

Війна зробила сни символічнішими та тривожнішими. Пропонуємо про них поговорити. 

Реклама:

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  •  Чому ми бачимо сни?
  •  Як можна пояснити так звані "віщі сни" в контексті науки?
  •  Чи можуть часті кошмари бути приводом звернутись до лікаря?
  •  Що нам відомо про керовані сни?
  •  Які сни часто почали турбувати нас після війни?

А ще поділиться своїми снами ведуча подкасту та сама експертка.

Бонусом ми коротко розповіли, як налагодити сон під час нічних обстрілів (спойлер — ніяк). Але ми розкажемо вам, чому не варто через це сильно перейматись. 

Слухайте подкаст «Температура – нормальна!» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. ПодкастиНВ. Подкасти MegogoMegogo RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах

Реклама:
Як наш мозок породжує сни та навіщо він це робить?
13 червня 2023, 17:33 — Наталія Бушковська
Закордонна та українська журналістика часів війни
12 червня 2023, 18:57 — Костянтин Дорошенко
Синьо-жовта параноя. Як путінська Росія пише доноси і лякає себе Бандерою, бойовою сараною й отруєними грошима
11 червня 2023, 18:51 — Михайло Кригель
Чому про вибори президента США ніколи не рано говорити
10 червня 2023, 18:23 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Підрив Каховської ГЕС, шо відбувається у Херсоні, активізація Запорізького фронту — головне про війну за тиждень
9 червня 2023, 23:51 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
4 епізоди
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
8 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
172 епізоди
Сафарі
6 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
19 епізодів
Хроніки економіки
22 епізоди
Чому вони крадуть?
6 епізодів
УП. Вголос
24 епізоди
(не)Безпечна Країна
13 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Температура - нормальна!
64 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всього
69 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів