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Температура - нормальна!

Як наш мозок породжує сни та навіщо він це робить?

Наталія Бушковська — Вівторок, 13 червня 2023, 17:33

Сон багато хто сприймає як щось містичне та загадкове. Щось, що краще залишити тим, хто захоплюється езотерикою. 

Проте нейробіології є що розповісти цікаве про наші сновидіння.

Хоча й спікерка нашого подкасту, експертка зі сну Ольга Маслова, визнає, що науково дослідити сновидіння — задачка з зірочкою.

Війна зробила сни символічнішими та тривожнішими. Пропонуємо про них поговорити. 

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  •  Чому ми бачимо сни?
  •  Як можна пояснити так звані "віщі сни" в контексті науки?
  •  Чи можуть часті кошмари бути приводом звернутись до лікаря?
  •  Що нам відомо про керовані сни?
  •  Які сни часто почали турбувати нас після війни?

А ще поділиться своїми снами ведуча подкасту та сама експертка.

Бонусом ми коротко розповіли, як налагодити сон під час нічних обстрілів (спойлер — ніяк). Але ми розкажемо вам, чому не варто через це сильно перейматись. 

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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