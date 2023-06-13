Як наш мозок породжує сни та навіщо він це робить?

Сон багато хто сприймає як щось містичне та загадкове. Щось, що краще залишити тим, хто захоплюється езотерикою.

Проте нейробіології є що розповісти цікаве про наші сновидіння.

Хоча й спікерка нашого подкасту, експертка зі сну Ольга Маслова, визнає, що науково дослідити сновидіння — задачка з зірочкою.

Війна зробила сни символічнішими та тривожнішими. Пропонуємо про них поговорити.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

Чому ми бачимо сни?

Як можна пояснити так звані "віщі сни" в контексті науки?

Чи можуть часті кошмари бути приводом звернутись до лікаря?

Що нам відомо про керовані сни?

Які сни часто почали турбувати нас після війни?

А ще поділиться своїми снами ведуча подкасту та сама експертка.

Бонусом ми коротко розповіли, як налагодити сон під час нічних обстрілів (спойлер — ніяк). Але ми розкажемо вам, чому не варто через це сильно перейматись.