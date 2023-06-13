Як наш мозок породжує сни та навіщо він це робить?
Сон багато хто сприймає як щось містичне та загадкове. Щось, що краще залишити тим, хто захоплюється езотерикою.
Проте нейробіології є що розповісти цікаве про наші сновидіння.
Хоча й спікерка нашого подкасту, експертка зі сну Ольга Маслова, визнає, що науково дослідити сновидіння — задачка з зірочкою.
Війна зробила сни символічнішими та тривожнішими. Пропонуємо про них поговорити.
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Чому ми бачимо сни?
- Як можна пояснити так звані "віщі сни" в контексті науки?
- Чи можуть часті кошмари бути приводом звернутись до лікаря?
- Що нам відомо про керовані сни?
- Які сни часто почали турбувати нас після війни?
А ще поділиться своїми снами ведуча подкасту та сама експертка.
Бонусом ми коротко розповіли, як налагодити сон під час нічних обстрілів (спойлер — ніяк). Але ми розкажемо вам, чому не варто через це сильно перейматись.
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах