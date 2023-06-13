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Температура — нормальная!

Как наш мозг порождает сны и зачем он это делает?

Наталья Бушковская — Вторник, 13 июня 2023, 17:33

Сон багато хто сприймає як щось містичне та загадкове. Щось, що краще залишити тим, хто захоплюється езотерикою. 

Проте нейробіології є що розповісти цікаве про наші сновидіння.

Хоча й спікерка нашого подкасту, експертка зі сну Ольга Маслова, визнає, що науково дослідити сновидіння — задачка з зірочкою.

Війна зробила сни символічнішими та тривожнішими. Пропонуємо про них поговорити. 

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  •  Чому ми бачимо сни?
  •  Як можна пояснити так звані "віщі сни" в контексті науки?
  •  Чи можуть часті кошмари бути приводом звернутись до лікаря?
  •  Що нам відомо про керовані сни?
  •  Які сни часто почали турбувати нас після війни?

А ще поділиться своїми снами ведуча подкасту та сама експертка.

Бонусом ми коротко розповіли, як налагодити сон під час нічних обстрілів (спойлер — ніяк). Але ми розкажемо вам, чому не варто через це сильно перейматись. 

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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