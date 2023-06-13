Как наш мозг порождает сны и зачем он это делает?
Сон багато хто сприймає як щось містичне та загадкове. Щось, що краще залишити тим, хто захоплюється езотерикою.
Проте нейробіології є що розповісти цікаве про наші сновидіння.
Хоча й спікерка нашого подкасту, експертка зі сну Ольга Маслова, визнає, що науково дослідити сновидіння — задачка з зірочкою.
Війна зробила сни символічнішими та тривожнішими. Пропонуємо про них поговорити.
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Чому ми бачимо сни?
- Як можна пояснити так звані "віщі сни" в контексті науки?
- Чи можуть часті кошмари бути приводом звернутись до лікаря?
- Що нам відомо про керовані сни?
- Які сни часто почали турбувати нас після війни?
А ще поділиться своїми снами ведуча подкасту та сама експертка.
Бонусом ми коротко розповіли, як налагодити сон під час нічних обстрілів (спойлер — ніяк). Але ми розкажемо вам, чому не варто через це сильно перейматись.
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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