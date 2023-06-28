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Температура - нормальна!

Науковий погляд на біль втрати: як наш мозок реагує та як собі допомогти

Наталія Бушковська — Середа, 28 червня 2023, 18:20

Вже другий рік ми переживаємо втрати.

Війна забирає у нас друзів, близьких та знайомих.

Війна забирає домівки.

Війна забирає звичне життя.

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Все це впливає на нас на всіх рівнях.

Біологиня та популяризаторка науки Ольга Маслова стверджує, що навіть на клітинному рівні відбуваються зміни, якщо ми зазнаємо втрати близької людини чи бачимо, як з землею рівняють рідне місто.

Ми записали з нею подкаст, щоб проговорити, як наш мозок реагує на ці події, і як ми можемо собі допомогти.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

Як наш мозок реагує на втрату близької людини?
Чому горювання не можна порівнювати з депресією?
Чому будь-яка реакція на горе нормальна?
Як мозок намагається "загоїти рани" і як можна йому допомогти.

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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Науковий погляд на біль втрати: як наш мозок реагує та як собі допомогти
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