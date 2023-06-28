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Температура — нормальная!

Научный взгляд на боль утраты: как наш мозг реагирует и как себе помочь

Наталья Бушковская — Среда, 28 июня 2023, 18:20

Вже другий рік ми переживаємо втрати.

Війна забирає у нас друзів, близьких та знайомих.

Війна забирає домівки.

Війна забирає звичне життя.

Все це впливає на нас на всіх рівнях.

Біологиня та популяризаторка науки Ольга Маслова стверджує, що навіть на клітинному рівні відбуваються зміни, якщо ми зазнаємо втрати близької людини чи бачимо, як з землею рівняють рідне місто.

Ми записали з нею подкаст, щоб проговорити, як наш мозок реагує на ці події, і як ми можемо собі допомогти.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

Як наш мозок реагує на втрату близької людини?
Чому горювання не можна порівнювати з депресією?
Чому будь-яка реакція на горе нормальна?
Як мозок намагається "загоїти рани" і як можна йому допомогти.

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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Научный взгляд на боль утраты: как наш мозг реагирует и как себе помочь
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