Голод: чому ми їмо більше, ніж треба, а просто їсти менше — не працює

"Треба просто їсти на піввідра менше". Ну хто не чув цієї фрази?

В цьому подкасті ми розберемо, чому вона — верх невігластва.

Разом з дієтологинею та лікаркою-терапевткою Тетяною Лакустою, а також клінічною психологинею та спеціалісткою з питань розладів харчового спектру Ольгою Сушко ми поговорили про таке: