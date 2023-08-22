Голод: чому ми їмо більше, ніж треба, а просто їсти менше — не працює

"Треба просто їсти на піввідра менше". Ну хто не чув цієї фрази?

В цьому подкасті ми розберемо, чому вона — верх невігластва.

Разом з дієтологинею та лікаркою-терапевткою Тетяною Лакустою, а також клінічною психологинею та спеціалісткою з питань розладів харчового спектру Ольгою Сушко ми поговорили про таке:

що саме впливає на наш голод;

чому це не лише питання біологічне, але також соціальне та психічне;

які стани та медикаменти можуть підвищувати наш апетит;

як родина може сприяти розладам харчового спектру;

як Голодомор сприяє тому, щоб українці набирали зайву вагу (і так, багато чого від нас не залежить);

як полегшити свій стан, якщо ваш апетит виходить з-під контролю.

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