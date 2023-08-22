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Температура - нормальна!

Голод: чому ми їмо більше, ніж треба, а просто їсти менше — не працює

Наталія Бушковська — Вівторок, 22 серпня 2023, 18:37

"Треба просто їсти на піввідра менше". Ну хто не чув цієї фрази?

В цьому подкасті ми розберемо, чому вона — верх невігластва.

Разом з дієтологинею та лікаркою-терапевткою Тетяною Лакустою, а також клінічною психологинею та спеціалісткою з питань розладів харчового спектру Ольгою Сушко ми поговорили про таке:

  • що саме впливає на наш голод;
  • чому це не лише питання біологічне, але також соціальне та психічне;
  • які стани та медикаменти можуть підвищувати наш апетит;
  • як родина може сприяти розладам харчового спектру;
  • як Голодомор сприяє тому, щоб українці набирали зайву вагу (і так, багато чого від нас не залежить);
  • як полегшити свій стан, якщо ваш апетит виходить з-під контролю.
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