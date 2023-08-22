Голод: чому ми їмо більше, ніж треба, а просто їсти менше — не працює
— Вівторок, 22 серпня 2023, 18:37
"Треба просто їсти на піввідра менше". Ну хто не чув цієї фрази?
В цьому подкасті ми розберемо, чому вона — верх невігластва.
Разом з дієтологинею та лікаркою-терапевткою Тетяною Лакустою, а також клінічною психологинею та спеціалісткою з питань розладів харчового спектру Ольгою Сушко ми поговорили про таке:
- що саме впливає на наш голод;
- чому це не лише питання біологічне, але також соціальне та психічне;
- які стани та медикаменти можуть підвищувати наш апетит;
- як родина може сприяти розладам харчового спектру;
- як Голодомор сприяє тому, щоб українці набирали зайву вагу (і так, багато чого від нас не залежить);
- як полегшити свій стан, якщо ваш апетит виходить з-під контролю.
Слухайте подкаст «Температура – нормальна!» на зручній платформі:
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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