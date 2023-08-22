Голод: почему мы едим больше, чем надо, а просто есть меньше - не работает
— Вторник, 22 августа 2023, 18:37
"Треба просто їсти на піввідра менше". Ну хто не чув цієї фрази?
В цьому подкасті ми розберемо, чому вона — верх невігластва.
Разом з дієтологинею та лікаркою-терапевткою Тетяною Лакустою, а також клінічною психологинею та спеціалісткою з питань розладів харчового спектру Ольгою Сушко ми поговорили про таке:
- що саме впливає на наш голод;
- чому це не лише питання біологічне, але також соціальне та психічне;
- які стани та медикаменти можуть підвищувати наш апетит;
- як родина може сприяти розладам харчового спектру;
- як Голодомор сприяє тому, щоб українці набирали зайву вагу (і так, багато чого від нас не залежить);
- як полегшити свій стан, якщо ваш апетит виходить з-під контролю.
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Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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