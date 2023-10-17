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Температура - нормальна!

Нобелівка за те, що, можливо, врятувало вас від смерті: що важливо знати про мРНК-вакцини

Наталія Бушковська — Вівторок, 17 жовтня 2023, 19:27

Нобелівську премію в номінації "Фізіологія або медицина" здобули Каталін Каріко та Дрю Вайсман "за відкриття, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19". Цей випуск ми присвятили й безпосередньо цьогорічній Нобелівській премії, і згадали всю цю епопею з ковідною вакциною, яку світ пережив.

Інфекціоніст та Голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів таке: 

  • В чому унікальність мРНК технології?
  • Чому технологія, яку винайшли в 1960-х роках, отримала поштовх для розвитку лише в часи пандемії?
  • Які висновки ми можемо зробити щодо ефективності вакцини?
  • Чи змінились рекомендації щодо щеплення проти коронавірусу?
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