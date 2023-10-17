Нобелевка за то, что, возможно, спасло вас от смерти: что важно знать о мРНК-вакцинах

Нобелівську премію в номінації "Фізіологія або медицина" здобули Каталін Каріко та Дрю Вайсман "за відкриття, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19". Цей випуск ми присвятили й безпосередньо цьогорічній Нобелівській премії, і згадали всю цю епопею з ковідною вакциною, яку світ пережив.

Інфекціоніст та Голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів таке: