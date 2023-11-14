Чому тактична медицина — це дорого. І вам варто на це донатити
— Вівторок, 14 листопада 2023, 17:48
Благодійний фонд Leleka Foundation з 2014 року робить так, аби найбільше наших бійців вижило.
Тактична медицина — це дорого. Але це той випадок, коли економія коштує життів.
В цьому подкасті ми розкажемо про найбільш поширені потреби тактичної медицини та важливість донатів на неї.
З директоркою фонду Іриною Гук ми поговорили про таке:
- Стає холодно. І мокро. Але 25 доларів можуть врятувати бійця. Що стає важливим з настанням холодів.
- На фронт і досі йдуть неякісні турнікети або принцип "хоч щось" — не працює.
- Які найнагальніші потреби весь час потрібно закривати.
- Де ламається система або що нарешті повинна забезпечувати держава.
- Тактична медицина — не те, чому можна навчитися онлайн.
Слухайте подкаст «Температура – нормальна!» на зручній платформі:
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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