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Температура - нормальна!

Чому тактична медицина — це дорого. І вам варто на це донатити

Наталія Бушковська — Вівторок, 14 листопада 2023, 17:48

Благодійний фонд Leleka Foundation з 2014 року робить так, аби найбільше наших бійців вижило.

Тактична медицина — це дорого. Але це той випадок, коли економія коштує життів.

В цьому подкасті ми розкажемо про найбільш поширені потреби тактичної медицини та важливість донатів на неї.

З директоркою фонду Іриною Гук ми поговорили про таке:

  • Стає холодно. І мокро. Але 25 доларів можуть врятувати бійця. Що стає важливим з настанням холодів.
  • На фронт і досі йдуть неякісні турнікети або принцип "хоч щось" — не працює.
  • Які найнагальніші потреби весь час потрібно закривати.
  • Де ламається система або що нарешті повинна забезпечувати держава.
  • Тактична медицина — не те, чому можна навчитися онлайн.
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Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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