Почему тактическая медицина - это дорого. И вам стоит на это донатить

Благодійний фонд Leleka Foundation з 2014 року робить так, аби найбільше наших бійців вижило.

Тактична медицина — це дорого. Але це той випадок, коли економія коштує життів.

В цьому подкасті ми розкажемо про найбільш поширені потреби тактичної медицини та важливість донатів на неї.

З директоркою фонду Іриною Гук ми поговорили про таке: