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Температура — нормальная!

Почему тактическая медицина - это дорого. И вам стоит на это донатить

Наталья Бушковская — Вторник, 14 ноября 2023, 17:48

Благодійний фонд Leleka Foundation з 2014 року робить так, аби найбільше наших бійців вижило.

Тактична медицина — це дорого. Але це той випадок, коли економія коштує життів.

В цьому подкасті ми розкажемо про найбільш поширені потреби тактичної медицини та важливість донатів на неї.

З директоркою фонду Іриною Гук ми поговорили про таке:

  • Стає холодно. І мокро. Але 25 доларів можуть врятувати бійця. Що стає важливим з настанням холодів.
  • На фронт і досі йдуть неякісні турнікети або принцип "хоч щось" — не працює.
  • Які найнагальніші потреби весь час потрібно закривати.
  • Де ламається система або що нарешті повинна забезпечувати держава.
  • Тактична медицина — не те, чому можна навчитися онлайн.
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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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Почему тактическая медицина - это дорого. И вам стоит на это донатить
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