Почему тактическая медицина - это дорого. И вам стоит на это донатить
— Вторник, 14 ноября 2023, 17:48
Благодійний фонд Leleka Foundation з 2014 року робить так, аби найбільше наших бійців вижило.
Тактична медицина — це дорого. Але це той випадок, коли економія коштує життів.
В цьому подкасті ми розкажемо про найбільш поширені потреби тактичної медицини та важливість донатів на неї.
З директоркою фонду Іриною Гук ми поговорили про таке:
- Стає холодно. І мокро. Але 25 доларів можуть врятувати бійця. Що стає важливим з настанням холодів.
- На фронт і досі йдуть неякісні турнікети або принцип "хоч щось" — не працює.
- Які найнагальніші потреби весь час потрібно закривати.
- Де ламається система або що нарешті повинна забезпечувати держава.
- Тактична медицина — не те, чому можна навчитися онлайн.
Слухайте подкаст «Температура – нормальна!» на зручній платформі:
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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