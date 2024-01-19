Як їх годувати? Або говоримо про дитячі стосунки з їжею
— П'ятниця, 19 січня 2024, 16:49
"Вона нічого не їсть!"
"Він їсть тільки солодощі!"
"Бігаю за дитиною з котлетою по всій хаті".
Іноді природне завдання нагодувати дитину перетворюється на квест з елементами тортур. Чому так відбувається і що з цим робити?
Про це ми поговорили з дитячої лікаркою, експерткою в питанні дитячого харчування Лідією Бабич.
З цього подкасту ви дізнаєтеся:
- Які неочікувані причини можуть впливати на поганий апетит дитини?
- Чому фраза "зголодніє — поїсть — не завжди працює".
- Причини дитячого ожиріння та стиль життя родини.
Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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