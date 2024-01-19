Як їх годувати? Або говоримо про дитячі стосунки з їжею

"Вона нічого не їсть!"

"Він їсть тільки солодощі!"

"Бігаю за дитиною з котлетою по всій хаті".

Іноді природне завдання нагодувати дитину перетворюється на квест з елементами тортур. Чому так відбувається і що з цим робити?

Про це ми поговорили з дитячої лікаркою, експерткою в питанні дитячого харчування Лідією Бабич.

З цього подкасту ви дізнаєтеся: