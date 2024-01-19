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Температура — нормальная!

Как их кормить? Или говорим о детских отношениях с едой

Наталья Бушковская — Пятница, 19 января 2024, 16:49

"Вона нічого не їсть!"

"Він їсть тільки солодощі!"

"Бігаю за дитиною з котлетою по всій хаті".

Іноді природне завдання нагодувати дитину перетворюється на квест з елементами тортур. Чому так відбувається і що з цим робити?

Про це ми поговорили з дитячої лікаркою, експерткою в питанні дитячого харчування Лідією Бабич.

З цього подкасту ви дізнаєтеся:

  • Які неочікувані причини можуть впливати на поганий апетит дитини?
  • Чому фраза "зголодніє — поїсть — не завжди працює".
  • Причини дитячого ожиріння та стиль життя родини.
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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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Как их кормить? Или говорим о детских отношениях с едой
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