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Температура - нормальна!

"А мені помагає": чому народна медицина когось "лікує", а когось може навіть скалічити?

Наталія Бушковська — Вівторок, 30 січня 2024, 16:10

"А мені допомагає!", – каже вам бабуся і заварює сумнівну травку-муравку.

Але чому так стається? Чому деякі народні/альтернативні методи, попри всі докази неефективності комусь допомагають?

І чому це все одно не можна транслювати на маси?

Про це ми поговорили з біологинею, популяризаторкою здорового способу життя Даркою Озерною.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чому одна з найпрестижніших клінік США випустила книгу про домашнє лікування і чи варто її купувати?
  • Як пояснити, що декого і вода "лікує"?
  • В чому основна небезпека народної чи альтернативної медицини?
  • Що з того, що ми вважали "бабусиними" методами, таки має доказовість?
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Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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"А мені помагає": чому народна медицина когось "лікує", а когось може навіть скалічити?
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