"А мне помогает": почему народная медицина кого-то "лечит", а кого-то может даже искалечить?
— Вторник, 30 января 2024, 16:10
"А мені допомагає!", – каже вам бабуся і заварює сумнівну травку-муравку.
Але чому так стається? Чому деякі народні/альтернативні методи, попри всі докази неефективності комусь допомагають?
І чому це все одно не можна транслювати на маси?
Про це ми поговорили з біологинею, популяризаторкою здорового способу життя Даркою Озерною.
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Чому одна з найпрестижніших клінік США випустила книгу про домашнє лікування і чи варто її купувати?
- Як пояснити, що декого і вода "лікує"?
- В чому основна небезпека народної чи альтернативної медицини?
- Що з того, що ми вважали "бабусиними" методами, таки має доказовість?
Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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