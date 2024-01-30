Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Температура — нормальная!

"А мне помогает": почему народная медицина кого-то "лечит", а кого-то может даже искалечить?

Наталья Бушковская — Вторник, 30 января 2024, 16:10

"А мені допомагає!", – каже вам бабуся і заварює сумнівну травку-муравку.

Але чому так стається? Чому деякі народні/альтернативні методи, попри всі докази неефективності комусь допомагають?

І чому це все одно не можна транслювати на маси?

Про це ми поговорили з біологинею, популяризаторкою здорового способу життя Даркою Озерною.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чому одна з найпрестижніших клінік США випустила книгу про домашнє лікування і чи варто її купувати?
  • Як пояснити, що декого і вода "лікує"?
  • В чому основна небезпека народної чи альтернативної медицини?
  • Що з того, що ми вважали "бабусиними" методами, таки має доказовість?
Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. ПодкастиНВ. Подкасти MegogoMegogo RSSRSS

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других платформах.

Реклама:
"А мне помогает": почему народная медицина кого-то "лечит", а кого-то может даже искалечить?
30 января 2024, 16:10 — Наталья Бушковская
Ближний Восток на пороге большой региональной войны. Что может ее ускорить, а что - остановить
27 января 2024, 15:57 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
Налоги с Bitcoin. Почему государство хочет легализовать криптовалюту?
26 января 2024, 15:10 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Падение Ил-76, подземные трубы Авдеевки и французские умные авиабомбы – главное о войне за неделю
25 января 2024, 22:11 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Бен Ходжес: "Украина будет продолжать обескровливать российские войска, а россияне ничего не выиграют"
24 января 2024, 16:38 — Алина Фролова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Головна обсерваторія
19 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
201 эпизод
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
47 эпизодов
Хроніки економіки
53 эпизода
УП. Вголос
41 эпизод
(не)Безпечна Країна
35 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
77 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов