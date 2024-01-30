"А мне помогает": почему народная медицина кого-то "лечит", а кого-то может даже искалечить?

"А мені допомагає!", – каже вам бабуся і заварює сумнівну травку-муравку.

Але чому так стається? Чому деякі народні/альтернативні методи, попри всі докази неефективності комусь допомагають?

І чому це все одно не можна транслювати на маси?

Про це ми поговорили з біологинею, популяризаторкою здорового способу життя Даркою Озерною.

З цього подкасту ви дізнаєтесь: