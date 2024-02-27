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Температура - нормальна!

Нісенітниці про їжу, або чому варто нарешті припинити боятися вуглеводів (і не лише їх)

Наталія Бушковська — Вівторок, 27 лютого 2024, 14:36

"Від вуглеводів товстішають".
"Молочка затримує воду".
"Навіть фрукти треба обмежувати".
"Жирне - це погано".

Такі стереотипи про харчування зіпсували життя та й здоров'я багатьом людям. А от схуднути допомогли далеко не всім. Не те що схуднути – навіть втримати бажану вагу.

Чому варто нарешті відмовитися від цих нісенітниць, в чому небезпека марафонів схуднення та чому деякі люди припиняють втрачати вагу, навіть якщо їдять мало?
Про це ми поговорили з лікаркою-дієтологинею Ганною Пархоменко.

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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Нісенітниці про їжу, або чому варто нарешті припинити боятися вуглеводів (і не лише їх)
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