Нісенітниці про їжу, або чому варто нарешті припинити боятися вуглеводів (і не лише їх)
— Вівторок, 27 лютого 2024, 14:36
"Від вуглеводів товстішають".
"Молочка затримує воду".
"Навіть фрукти треба обмежувати".
"Жирне - це погано".
Такі стереотипи про харчування зіпсували життя та й здоров'я багатьом людям. А от схуднути допомогли далеко не всім. Не те що схуднути – навіть втримати бажану вагу.
Чому варто нарешті відмовитися від цих нісенітниць, в чому небезпека марафонів схуднення та чому деякі люди припиняють втрачати вагу, навіть якщо їдять мало?
Про це ми поговорили з лікаркою-дієтологинею Ганною Пархоменко.
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